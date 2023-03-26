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Сообщается, что 26 марта произошла трагедия - погибла гражданка Литвы. На горнолыжном курорте в Северной Италии после снежной лавины обнаружили тела 33-летней литовки и гражданина Италии, пишет lrytas.lt.
Портал указал, что погибшие итальянец и литовка жили в Каваллино-Трепорти (Италия), а вчера ушли в поход в горы.
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