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Сообщается, что 26 марта произошла трагедия - погибла гражданка Литвы. На горнолыжном курорте в Северной Италии после снежной лавины обнаружили тела 33-летней литовки и гражданина Италии, пишет lrytas.lt.
Val Di Fassa slidinėjimo kurortas Italijoje
Val Di Fassa slidinėjimo kurortas Italijoje
© Shutterstock

Портал указал, что погибшие итальянец и литовка жили в Каваллино-Трепорти (Италия), а вчера ушли в поход в горы.

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