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Во вторник литовские таможенники не пропустили в страну цистерну железнодорожного состава с удобрениями из Беларуси, на которую был нанесен символ военной агрессии России в Украине - буква Z, сообщила в среду Криминальная служба таможни.
Vagonas su „Z“ simboliu
Vagonas su „Z“ simboliu
© Muitinės departamentas

На ж/д погранпункте Кена во вторник около 15.30 ч. сотрудники таможни и Службы охраны госграницы Литвы проверили состав, прибывший из Беларуси.

На одном из вагонов - цистерне, перевозившей удобрения или компоненты для производства удобрений, была замечен незаконный знак - символ российской военной агрессии Z, сообщили в таможне.

Вагон задержали и вернули в Молодечно в Беларуси.

Как сообщается в отчете, отправителем груза, предназначенного для одной литовской компании, является российское предприятие.

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