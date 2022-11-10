aA
Выясняются новые детали в деле об убийстве 19-летней девушки в Шилутском районе, пишет портал Šilokarčema.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Karolina Pansevič

Журналист портала говорил со свидетельницей, которая живет в доме, где, вероятно, была убита девушка. В этом доме квартиру снимал подозреваемый.

"Он запихнул тело в большую сумку. Старался нести так, как будто сумка не была тяжелой. Нес с четвертого этажа. Поставил на велосипед и увез",– сказала женщина.

Delfi напоминает, что 19-летняя 26 октября вышла из центра социальных услуг в Шилуте и пропала.

Статьи по теме:
Суд разрешил взять под арест брата убитой 19-летней девушки
В Шилуте найдено тело пропавшей девушки

Тело девушки нашли закопанным в Пагриняйском лесу Шилутского района, в 5 км от центра услуг.

Полиция задержала подозреваемого - 25-летнего брата (1996 г.р.) убитой. По неофициальным данным, молодого человека уже судили за сексуальное насилие над сестрой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Отопление включили позже, а счета больше, чем в прошлом году: первые впечатления жителей

Жители столицы Литвы уже получают первые счета за...

Эфир Delfi: ВСУ "уходит" военных РФ из Херсона, генерал США об истребителях для Украины

Отступление российских военных из Херсона обсуждаем...

Премьер не исключает, что в следующем году изменится порядок выплаты компенсации за газ и электричество

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает,...

Экономисты: инфляция в Литве достигла пика

После того как Департамент Литвы сообщил, что годовая...

Счет за электричество привел к путанице: деньги уплачены, а мнимый долг не пропадает

Либерализация рынка электроэнергии стала нелегким...