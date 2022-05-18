Столкнулись тягачи, легковушка и автобус с украинцами

Скопировать ссылку Столкнулись тягачи, легковушка и автобус с украинцами

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17 мая, в 17.15 ч., в Калварийском самоуправлении, на 81-м км дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки произошло ДТП с участием двух тягачей, легкового автомобиля VW Passat и автобуса, в котором везли граждан Украины (13 детей и 7 взрослых).