Статистика поражает: остановлены 18 пьяных водителей

8 июня в 00.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Ю.Балчиконё, вероятно нетрезвая женщина 1984 г.р. (от освидетельствования отказалась) управляла автомобилем BMW.

В 2.50 ч. того же дня в Укмергском районе, в деревне Дукстина, на ул. Витауто, нетрезвый (2,56 промилле) мужчина (1976 г.р.) управлял автомобилем Volvo.

В 2.52 ч., сообщили о ДТП в Вильнюсе, на ул. Упес. На стоянке BMW повредил автомобили Tesla и VW. Автомобилем управляла нетрезвая (2,26 промилле) молодая женщина 2003 г.р.

По данным полиции, в Ширвинтском районе пьяный водитель съехал с дороги. Инцидент произошел в 5.13 ч. на 48,85 км Вильнюс-Паневежис. С дороги съехал Audi, которым управлял нетрезвый (1,65 промилле) мужчина (1998 г.р.).