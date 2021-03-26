Совершившего в Румшишкес ДТП водителя полиция задержала в Вильнюсе

Полиция информировала, что в 9.17 ч. поступило сообщение о том, что в Румшишкес, на дороге A1 (в сторону Вильнюса), опасно маневрирует автомобиль Toyota.
Звонивший сообщил, что автомобиль столкнулся с его автомобилем Škoda, сбил зеркало. По предварительным данным, с этого момента и началось преследование автомобиля Toyota.
По данным полиции, в Григишкес беглец не подчинился требованию стражей порядка остановиться и поехал дальше. Автомобиль Toyota остановился, только совершив еще одно ДТП на перекрестке ул. Гележинкелё и Друёс.
По словам очевидцев, на место происшествия приехали 7 экипажей полиции. Водитель был задержан. Он был трезвым.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до мая движение ограничено с субботы (106)
В пятницу утром правительство Литвы обсудило...
Премьер-министр Литвы призывает сделать паузу: мы не хотим комендантского часа (19)
В пятницу утром правительство Литвы изменило...
Правительство Литвы утвердило список работников, которым придется регулярно тестироваться (9)
Кассиры, продавцы, уборщицы и работники сферы красоты –...
Глава Минздрава Литвы о новых данных: таких показателей во многих муниципалитетах не было уже давно (5)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис на...
Валерий Карбалевич: cегодня Беларусь – больной человек Европы, и власти пока не делают ничего, чтобы начать оздоровление (19)
Политический кризис в Беларуси усугубляется. А власти...