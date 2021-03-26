Совершившего в Румшишкес ДТП водителя полиция задержала в Вильнюсе

Полиция информировала, что в 9.17 ч. поступило сообщение о том, что в Румшишкес, на дороге A1 (в сторону Вильнюса), опасно маневрирует автомобиль Toyota.

Звонивший сообщил, что автомобиль столкнулся с его автомобилем Škoda, сбил зеркало. По предварительным данным, с этого момента и началось преследование автомобиля Toyota.

По данным полиции, в Григишкес беглец не подчинился требованию стражей порядка остановиться и поехал дальше. Автомобиль Toyota остановился, только совершив еще одно ДТП на перекрестке ул. Гележинкелё и Друёс.

По словам очевидцев, на место происшествия приехали 7 экипажей полиции. Водитель был задержан. Он был трезвым.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.