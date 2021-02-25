aA
Во вторник, 23 февраля, в Утене было обнаружено тело главы администрации Утенского района Аудрюса Ремейкиса (1969 г.р.). Портал Anykšta сообщает, что Ремейкис, скорее всего, был убит.
СМИ: глава администрации Утенского района, вероятно, был убит
© Utenos apskr.VPK

Тело Ремейкиса было обнаружено недалеко от парка, в котором он гулял по утрам и вечерам, в сосновом бору рядом с магазином Norfа на ул. Купишкё. Глава администрации пропал 22 февраля. В 6.30 ч. он как обычно ушел гулять и не вернулся.

По данным источников Anykštа, на шее у покойного, вероятно, обнаружена колотая рана. Обычно Ремейкис в этот бор не ходил, подозревают, что и в день смерти он туда не собирался идти, поскольку на ногах у него были невысокие ботинки, а в бору - большие сугробы.

Статьи по теме:
Выясняются обстоятельства смерти главы администрации муниципалитета Утенского района  (3)
Найдено тело пропавшего главы администрации муниципалитета Утенского района  (19)

По данным портала, Ремейкис был убит в другом месте, а потом его тело перенесли или перевезли в лесок.

Одна из версий портала - Ремейкис мог стать свидетелем какого-то преступления. Возможно, он оказался в неподходящее время в неподходящем месте, что и стало причиной его убийства.

Портал Delfi связался с пресс-секретарем полиции Утенского района, которая сказала, что все комментарии будут после поступления выводов экспертов.

Напомним, что 23 февраля в поисках Ремейкиса участвовала полиция и около 2000 волонтеров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В защиту "нежеланной вакцины": да, она другая, но у нее есть серьезные превосходства (35)

Вопросы в связи с британско-шведской вакциной AstraZeneca...

Послабления карантина в Литве: полиция рассказала, что изменится (1)

Правительство Литвы в среду решило продлить карантин...

Карантин в Литве: какие правила действуют с 25 февраля (41)

Правительство Литвы в среду решило продлить карантин...

Число дающих взятку в Литве сокращается, но многие жители считают, что она решает проблемы (4)

Количество жителей Литвы, дававших взятки, сокращается,...

Организаторы "дискотек" в магазинах Литвы получили штрафы (35)

12 февраля вечером в шилутском торговом центре Maxima...