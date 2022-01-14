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Сильный ветер сорвал часть крыши вильнюсского Кафедрального собора, об этом в фейсбуке сообщила Вильнюсская архиепархия.

Специалисты уже работают на месте происшествия, оценивают ситуацию и намерены заняться восстановлением крыши.

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