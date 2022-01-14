Сильный ветер сорвал часть крыши с Кафедрального собора в Вильнюсе

Скопировать ссылку Сильный ветер сорвал часть крыши с Кафедрального собора в Вильнюсе

aA

Сильный ветер сорвал часть крыши вильнюсского Кафедрального собора, об этом в фейсбуке сообщила Вильнюсская архиепархия.