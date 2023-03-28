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27 марта, в 22.40 ч., начался пожар в деревне Шакишкяй (Паневежский район). В горевшем здании были емкости с топливом и газовые баллоны.
Серьезный пожар в Паневежском районе - в здании было топливо и газовые баллоны
© PAGD

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что на место выезжали 4 автоцистерны и 13 пожарных-спасателей.

Когда на место происшествия приехали пожарные, гараж горел открытым пламенем. В гараже было 7 емкостей по 200 л печного топлива и 6 баллонов с газом и кислородом.

Огонь потушили в 1. 25 ч., но пожарные работали на пожарище до 4 ч. утра.

Сгорела не только деревянная постройка, но и находившиеся внутри три автомобиля и 3 мотоцикла.

Мужчина, который пытался потушить огонь, получил ожоги лица и рук. Врачи скорой увезли пострадавшего в больницу.

Причину пожара выясняют пожарные-спасатели.

Серьезный пожар в Паневежском районе - в здании было топливо и газовые баллоны
© PAGD

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