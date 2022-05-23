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23 мая, в 17.12 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Вилкарайштис произошло серьезное ДТП.
Susidūrė kariškių sunkiasvoris automobilis ir lengvasis
Susidūrė kariškių sunkiasvoris automobilis ir lengvasis
© DELFI / Erika Venckutė

По данным полиции, столкнулись военный грузовик Mercedes-Benz и бронированный Nissan, на котором также ехали военные.

По предварительным данным, грузовик выехал со второстепенной дороги и столкнулся с ехавшим по главной дороге Nissan.

Пожарные-спасатели освобождали из Nissan водителя и пассажира. Оба мужчины получили серьезные травмы, их увезли в больницу.

Ведется расследование.

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