По данным полиции, столкнулись военный грузовик Mercedes-Benz и бронированный Nissan, на котором также ехали военные.

По предварительным данным, грузовик выехал со второстепенной дороги и столкнулся с ехавшим по главной дороге Nissan.

Пожарные-спасатели освобождали из Nissan водителя и пассажира. Оба мужчины получили серьезные травмы, их увезли в больницу.

Ведется расследование.