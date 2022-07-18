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В Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП. По данным полиции, пострадали двое детей.
Серьезное ДТП в Вильнюсском районе: помощь потребовалась двоим детям
© DELFI / Karolina Pansevič

17 июля, в 16.30 ч., в деревне Зуюнай, на перекрестке ул. Зуюну и ул. Жалёи (Вильнюсский район) столкнулись Toyota, которой управляла женщина (1978 г.р.), и Lexus (водитель - женщина 1982 г.р.).

В машине Lexus находились две девочки (2016 и 2019 г.р.). Оба ребенка пострадали во время ДТП. Врачи назначили им амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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