Серьезное ДТП в Вильнюсском районе: помощь потребовалась двоим детям

17 июля, в 16.30 ч., в деревне Зуюнай, на перекрестке ул. Зуюну и ул. Жалёи (Вильнюсский район) столкнулись Toyota, которой управляла женщина (1978 г.р.), и Lexus (водитель - женщина 1982 г.р.).
В машине Lexus находились две девочки (2016 и 2019 г.р.). Оба ребенка пострадали во время ДТП. Врачи назначили им амбулаторное лечение.
Ведется расследование.
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