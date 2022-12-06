Серьезное ДТП в Кельмеском районе: погибли два человека

Департамент полиции сообщает, что ДТП произошло 6 декабря, в 4.08 ч. Ехавший в сторону Шяуляя микроавтобус (водитель - мужчина 33 лет) около деревни Лиготе врезался в стоявший у дороги тягач.

В ДТП погибли два пассажира микроавтобуса: 1979 и 1992 г.р. Еще трое мужчин пассажира получили травмы: водитель (1989 г.р.), пассажир (1976 г.р.) и пассажир (1983 г.р.). Их увезли в больницу.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в ДТП попал пассажирский микроавтобус с латышскими номерами.

Пожарным-спасателям пришлось вызволять пострадавших - двое погибших и двое пострадавших были зажаты. Пострадавших пожарные передали в руки врачей.

По предварительным данным, один человек после столкновения выпал из микроавтобуса.

По словам очевидцев, выпал водитель.

Все ехавшие в микроавтобусе люди были гражданами Латвии.