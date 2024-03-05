С помощью виртуального платежного средства злоумышленники приобрели 21,2 тонн дизельного топлива

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник около 12:42 в полицию Шяуляйского округа поступило от сообщение компании о том, что в период с 26 февраля по 2 марта при незаконном использовании данных компании, предположительно, было создано виртуальное кредитное платежное средство и на заправочных станциях приобретено 21 233 литра дизельного топлива. Ущерб составляет 31 656 евро.