С помощью виртуального платежного средства злоумышленники приобрели 21,2 тонн дизельного топлива

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник около 12:42 в полицию Шяуляйского округа поступило от сообщение компании о том, что в период с 26 февраля по 2 марта при незаконном использовании данных компании, предположительно, было создано виртуальное кредитное платежное средство и на заправочных станциях приобретено 21 233 литра дизельного топлива. Ущерб составляет 31 656 евро.
Начато досудебное расследование по фактам мошенничества, незаконного доступа к информационной системе, изготовления поддельного электронного платежного средства, подделки подлинного электронного платежного средства либо незаконного владения электронным платежным средством или его данными, а также незаконного использования электронного платежного средства или его данных.