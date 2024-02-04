Расследование по факту съезда самолета в Вильнюсском аэропорту может продлиться год

Начальник отдела расследования аварий и происшествий на транспорте Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис сообщил lrytas.lt, что дыра в днище самолета появилась уже после происшествия.

По его словам, причины инцидента пока неясны, а само расследование может продлиться год. "Обычно происшествия в авиации вызваны определенной цепочкой событий, но на данный момент мы только начали собирать информацию, данные о техническом обслуживании самолета, экипаже, радиосвязи. На данный момент мы не исключаем ни одной из причин", - сказал Л. Науйокайтис.

Delfi напоминает, что в субботу около 14:20 самолет авиакомпании "Avion Exress", выполнявший чартерный рейс из Милана, приземлился в аэропорту Вильнюса и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за инцидента аэропорт был закрыт примерно до 17:00.