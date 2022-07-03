Пьяные водители на дорогах, как пороховая бочка: один врезался в дерево, другая отказалась проверяться на трезвость

Полиция стала останавливать нетрезвых водителей уже 1 июля.

1 июля, в 14.10 ч. в Каунасе, на шоссе Атейтес, был остановлен автомобиль Jaguar, которым управлял нетрезвый (2,28 промилле) мужчина (1981 г.р.).

В 14.50 ч., в Варенском районе, в дер. Куцакемис с дороги съехал пьяный (3,42 промилле) мужчина (1966 г.р.) на Audi A4, он врезался в дерево и был доставлен в больницу. Пострадал и ехавший с ним пассажир (1955 г.р.).

В 16.30 ч. в Каунасском районе, на ул. Укининку, в деревне Пакальнишкяй, автомобилем Opel Zafira управлял нетрезвый (2,75 промилле) мужчина (1979 г.р.).

В 17.10 ч. в Каунасе, на ул. Пашилес, автомобилем VW Golf управляла нетрезвая (2,83 промилле) женщина (1996 г.р.).

В 18.40 ч. в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес автомобилем Renault Masterуправлял нетрезвый (2,46 промилле) мужчина (1992 г.р.).

В 19.38 ч., в Клайпеде, на ул. Кретингос, был остановлен Seat, которым управлял нетрезвый (1,86 промилле) водитель (1980 г.р.). Мужчина был задержан.

В 22.20 ч., в Паланге, на дороге Вилимишкес был остановлен нетрезвый (1,54 промилле) водитель Peugeot (1982 г.р.).

В 22.58 ч. в Шилальском районе, в дер. Кошю I был остановлен нетрезвый (2,34 промилле) мотоциклист (1985 г.р.) на мотоцикле Dealim.

В 23.08 ч. в Шяуляйском районе, в дер. Аукштелкес, был остановлен автомобиль Opel Astra. Автомобилем управляла женщина (1984 г.р.). Водитель была явно пьяна, от нее пахло алкоголем, она говорила бессвязно, с трудом ориентировалась в пространстве, ходила пошатываясь. Женщина отказалась от проверки на трезвость.

В 23.10 ч. в Йонавском районе, в дер. Турженай, с дороги съехал Mercedes, которым управлял нетрезвый (2,44 промилле) мужчина (1992 г.р.). В больницу была доставлена пострадавшая пассажирка (2016 г.р.).

2 июля, в 01.36 ч., в Плунгеском районе, в дер. Александравас, был остановлен нетрезвый (1,9 промилле) водитель (1991 г.р.) Volkswagen Touran.

В 02.10 ч. в Каунасском районе, в дер. Гирайте, на дороге A1, автомобилем Audi A3 управлял нетрезвый (2,29 промилле) мужчина (1999 г.р.).

В 2.15 ч., в Пренай, на ул. Стадионо, за рулем автомобиля Peugeot был остановлен лишенный прав пьяный (1,64 промилле) мужчина (1998 г.р.).

Все случаи расследуются.