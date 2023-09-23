Прокуратура молчала: групповое изнасилование и жуткие обвинения в адрес литовского политика

"Из-за занимаемой мною должности я хорошо известен жителям и сегодня обо мне создается неблагоприятное мнение, меня принимают как человека, совершившего тяжкое преступление, добавляя, что "ну, ему как-то удалось выкрутиться", "откупился" и т. д. и это меня еще больше задевает и унижает – я должен оправдываться, что этого не было", – в ходе следствия мужчина, данные которого не могут быть обнародованы, не раз подчеркивал свой возраст и указывал, что в результате уголовного процесса пострадала его репутация.

Суд решил, что ему не могли правильно сформулировать обоснованные обвинения, так что теперь государство должно компенсировать политику материальный и нематериальный ущерб – суд решил, что правоохранительные органы должны выплатить 3 тысячи евро 74-летнему мужчине, обвиненному в серьезном изнасиловании. Кроме того, мужчине будут возмещены судебные расходы в тысячу евро. Это гораздо меньшая компенсация, чем та, которой добивался политик, принадлежавший к социал-демократической партии Литвы и неоднократно участвовавший в муниципальных выборах. Он добивался взыскания 14 тысяч евро с государства в лице Клайпедской окружной прокуратуры.

Об этой скандальной истории, в которой был замешан житель Клайпедского района, прокуратура умалчивала – информация о ней не публиковалась в СМИ, хотя уголовное дело пять лет рассматривалось на закрытых заседаниях в судах трех инстанций.

Все изменилось, когда дело дошло до Верховного суда Литвы – судьи кассационной инстанции обязали апелляционный суд пересмотреть дело. Когда это было сделано, политик был оправдан. И это оправдательное решение впоследствии было оставлено в силе, хотя оно было обжаловано в Верховном суде Литвы прокурором, поддержавшим гособвинение.

Суд присудил женщине, признанной потерпевшей по этому делу, почти 10 тысяч евро компенсации материального и нематериального ущерба от мужчины, осужденного на тот момент за это изнасилование. Осужденный заплатил почти половину этой суммы, но позже, когда его оправдали, вернуть деньги ему не удалось — женщина, сообщившая властям о сексуальном насилии, уже мертва.