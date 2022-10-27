Преследование в Лаздияй: пьяный беглец взял на таран полицейский автомобиль

Полиция Алитусского округа отмечает, что 26 октября, в 00.20 ч. в Лаздияй, на ул. Кауно, требованию полиции остановиться не подчинился водитель автомобиля VW Golf.
Во время преследования, когда полицейский автомобиль пытался объехать машину беглеца, тот повредил служебный автомобиль VW Caddy и въехал в заднюю часть служебного автомобиля VW Transporter.
Задержаны нетрезвый (1.17 промилле) водитель (1995 г.р.), у которого нет прав, и нетрезвый (1,76 промилле) пассажир (1987 г.р.).
Выяснилось, что VW Golf 24-26 октября угнали в Друскининкай, на ул. Шилтнамю.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках
Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в...
Эфир Delfi: как разминировать Украину и побег израильтянки Собчак из России
Официально подтверждено, что Ксения Собчак находится...
Глава Департамента госбезопасности подтвердил: Собчак находится в Литве комментарий Чмилите-Нильсен
Информацию о том, что российская журналистка и...
Парламент принял решение: из-за роста цен на электричество и газ будет меняться цена на воду
Парламент Литвы разрешил менять тарифы на воду, если...
Трое учеников одной вильнюсской гимназии покурили электронные сигареты и оказались в больнице
В понедельник трое подростков из вильнюсской гимназии...