Преследование в Лаздияй: пьяный беглец взял на таран полицейский автомобиль

Полиция Алитусского округа отмечает, что 26 октября, в 00.20 ч. в Лаздияй, на ул. Кауно, требованию полиции остановиться не подчинился водитель автомобиля VW Golf.

Во время преследования, когда полицейский автомобиль пытался объехать машину беглеца, тот повредил служебный автомобиль VW Caddy и въехал в заднюю часть служебного автомобиля VW Transporter.

Задержаны нетрезвый (1.17 промилле) водитель (1995 г.р.), у которого нет прав, и нетрезвый (1,76 промилле) пассажир (1987 г.р.).

Выяснилось, что VW Golf 24-26 октября угнали в Друскининкай, на ул. Шилтнамю.