Представитель армии пытался подкупить полицейских

1 мая, в 12.10 ч. в Каунасе, на проспекте Прамонес, полиция остановила автомобиль, которым управлял мужчина 1978 г.р. Водитель был пьян (2,40 промилле).

Чтобы избежать ответственности за пьяное вождение, он дал полицейским взятку размере 50 евро.

Выяснилось, что мужчина специалист школы Литовской армии им. генерала дивизии Стасиса Раштикиса. Водитель был задержан. Ему грозит ответственность за пьяное вождение и за попытку подкупить должностное лицо при исполнении обязанностей.