Источники ru.Delfi.lt информировали, что в руки полиции известная женщина попала 17 ноября, около 22 часов. Во внутреннем дворике на ул. Швитригайлов, в Вильнюсе, полицейских заметили женщину, которая странно себя вела. Стражи порядка решили ее проверить.
Во время частичного осмотра вещей женщины (1979 г.р.) полиция обнаружила в ее сумочке металлическую коробочку с остатками наркотического вещества растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с, вероятно, наркотическим веществом (возможно, речь идет о галлюциногенных грибах).
Женщина была задержана и закрыта в КПЗ. Ее отпустили домой около 10 ч. 18 ноября.
Начато расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ.
Порталу пока не удалось связаться с Живиле Диаварой.
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