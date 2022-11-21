Источники ru.Delfi.lt информировали, что в руки полиции известная женщина попала 17 ноября, около 22 часов. Во внутреннем дворике на ул. Швитригайлов, в Вильнюсе, полицейских заметили женщину, которая странно себя вела. Стражи порядка решили ее проверить.

Во время частичного осмотра вещей женщины (1979 г.р.) полиция обнаружила в ее сумочке металлическую коробочку с остатками наркотического вещества растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с, вероятно, наркотическим веществом (возможно, речь идет о галлюциногенных грибах).

Женщина была задержана и закрыта в КПЗ. Ее отпустили домой около 10 ч. 18 ноября.

Начато расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ.

Порталу пока не удалось связаться с Живиле Диаварой.