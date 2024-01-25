Пожарные-спасатели выбивали окна и ломали двери, но четверых жителей все же спасти не удалось

24 января, в 9.20 ч., в Эйшишкес (Шальчининкский район), на ул. Ужмесчё, помощь пожарных-спасателей потребовалась врачам. Они вскрыли двери. Полиция и врачи скорой обнаружили в квартире тело мужчины.
Утром того же дня в Пренай мужчина сообщил, что не может связаться со своим братом, который живет на ул. Брундзос. Звонивший опасался за здоровье брата. Пожарные-спасатели залезли в квартиру через окно и обнаружили в квартире тело мужчины.
24 января, в 15.46 ч. пожарные-спасатели выломали дверь в квартире на ул. Л.Асанавичютес и обнаружили там тело.
Тело второго человека в Вильнюсе было обнаружено на ул. Укмергес, в 21 ч. Несчастье заподозрили соседи, которые почувствовали подозрительный запах. Пожарные-спасатели выломали дверь в квартире на 4 этаже и впустили врачей и полицию. Человек в квартире был мертвым.
В четверг ночью, в 00.36 ч., пожарных-спасателей вызвали на ул. Тускулену. Пожарные-спасатели через окно осмотрели квартиру на втором этаже. На полу лежала женщина. Пожарные срезали замок в двери и обнаружили на плите кастрюлю со сгоревшей едой. Женщину передали врачам. Пожарные-спасатели проветрили квартиру. К счастью, помощь подоспела вовремя благодаря детекторам дыма в квартире.
25 января утром начался пожар в Рокишкисе, на ул. Вильтес. В 7.30 ч. пожарным-спасателям сообщили о пожаре на первом этаже пятиэтажного дома. В квартиру пожарные попали через балкон. Хозяйку квартиры обнаружили на полу в ванной. Она получила ожоги. Женщину передали в руки врачей. В квартире был детектор дыма, но без батарейки.