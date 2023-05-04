Пожарные-спасатели снимали с горы Гедиминаса упавшего геодезиста

По данным полиции, несчастье произошло, когда мужчина проводил геодезические измерения. Геодезист перелез через забор в сторону реки Вильняле и скатился со склона. Падая, он потерял телефон. Человек скатился до середины склона. Оттуда он не мог ни подняться наверх, ни спуститься вниз.
Мужчине помогли пожарные-спасатели. Они спустились вниз на веревках и подняли мужчину на гору.
От помощи врачей мужчина отказался. Когда приехала полиция, геодезиста на горе уже не было.
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