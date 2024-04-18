Пожар в Медининкай – горел контрольно-пропускной пункт

 
возобновлено движение грузового транспорта и автобусов
ru.DELFI.lt
Liudytojo nuotr.
Liudytojo nuotr.
В ночь на четверг на Медининкском контрольно-пропускном пункте начался большой пожар. Во время пожара пострадал таможенник.

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сообщил, что на КПП возобновлено движение.

"В 11.30 ч. на Медининкском КПП возобновлено движение, в Литву впускают грузовой транспорт и автобусы.

Движение легковых автомобилей из Беларуси до сих пор ограничено, поскольку проводят расследование с возгоранием в помещении таможни и ликвидируют последствия пожара", – сказал он.

"Только что возобновлено движение транспорта через КПП, можно выехать с территории Литвы в Беларусь", – сообщал Мишутис в 9.40 ч.

Представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене сказала Delfi, что источником возгорания была машина Porsche Cayenne, которую проверяли. В машине был обнаружен тайник с контрабандными сигаретами.

Пострадал таможенник - он отравился угарным газом.

Из-за пожара движение на этом КПП было временно остановлено, нельзя было выехать из Литвы и въехать в нее, сообщил агентству Elta пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

"Пожар нанес немалый ущерб", – сказал он.

По данным Фроловой-Милашене, на место выехала группа таможенников, движение на КПП планируется восстановить в течение двух часов.

Информация о пожаре по номеру 112 поступила 18 апреля, в 2.40 ч. Сообщалось, что в деревне Медининкай, на ул. Пасенечу, 26, на КПП открытым пламенем горит кирпичное здание.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения Саулюс Жилинскас информировал, что на место происшествия выехали 8 автоцистерн, два подъемника и автомобиль штаба.

Горит чердак двухэтажного кирпичного здания длиной 80 и шириной 20 м. Пожарные разбирают конструкции, тушат пожар.

В четверг утром дежурный пожарных-спасателей Витаутас Ражанскас сказал, что пожар еще не потушен.

"В ангаре Вильнюсской территориальной таможни начался пожар во время проверки автомобиля, сгорел автомобиль и ангар для проверки автомобилей, а также часть административного здания", – сказал он.

Liudytojo nuotr.

Это уже не первый пожар в Медининкай. Почти год назад, 23 мая 2023 г. горело здание дирекции КПП.

В тот раз пожар возник на чердаке. На его тушение выезжали 7 автомобилей, автомобиль штаба. Работников в реновируемом здании не было, только строители. Люди во время пожара не пострадали.

Liudytojo nuotr.
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