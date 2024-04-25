Пожар в Кретинге потушен, подсчитывают нанесенный ущерб

Пожар произошел в Кретинге, на ул. Клайпедос. На пожарище работали 8 автоцистерн, потребовался подъемник. Горело одноэтажное здание высотой 10 м. Это производственное здание находится в одном блоке с трехэтажным административным зданием.
В здании обгорело разное оборудование для обработки древесины, сгорели заготовки, провалилась крыша и 700 м² ее конструкций.
А административном здании копотью покрылись помещения первого и второго этажа, выгорела мансарда и крыша. Удалось сохранить два производственных здания, находящихся в 7 м от очага пожара.
В 22.43 ч. сообщили, что пожар потушен.
Нанесенный пожаром ущерб уточняется.
Мэр Кретинги Антанас Калнюс в фейсбуке написал:
"Сегодня утром на территории Imedeksa еще дежурят пожарные-спасатели, тушат появляющиеся очаги огня. Во время пожара никто не пострадал. Вчера на месте происшествия работали больше 30 пожарных из Кретинги, Клайпеды, Картены, Дарбенай, Баубляй, Паланги, Гаргждай. Спасибо всем, кто работал на месте происшествия и оперативно реагировал на изменяющуюся ситуацию, спасибо пожарным, полиции, врачам, инспекторам охраны окружающей среды, работникам муниципалитета и представителям других служб".