Пожар в Кретинге потушен, подсчитывают нанесенный ущерб

Пожар произошел в Кретинге, на ул. Клайпедос. На пожарище работали 8 автоцистерн, потребовался подъемник. Горело одноэтажное здание высотой 10 м. Это производственное здание находится в одном блоке с трехэтажным административным зданием.

В здании обгорело разное оборудование для обработки древесины, сгорели заготовки, провалилась крыша и 700 м² ее конструкций.

А административном здании копотью покрылись помещения первого и второго этажа, выгорела мансарда и крыша. Удалось сохранить два производственных здания, находящихся в 7 м от очага пожара.

В 22.43 ч. сообщили, что пожар потушен.

Нанесенный пожаром ущерб уточняется.

Мэр Кретинги Антанас Калнюс в фейсбуке написал: