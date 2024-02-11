Попавшийся с самодельной водкой мужчина из Вильнюса взялся за сигаретный "бизнес"

В пятницу на дороге Шяуляй-Грузджяй-Науйойи Акмяне недалеко от города Грузджяй Шяуляйского района автомобиль Volvo V70 был остановлен для досмотра сотрудниками отдела криминальной разведки пограничного отряда береговой охраны и пограничного пункта Паланги Службы охраны государственной границы Литвы. Машиной с литовскими номерами управлял 53-летний мужчина из Вильнюса. Пограничникам уже было известно, что на этом автомобиле могут перевозиться нелегальные грузы.

Проверив Volvo V70, сотрудники Службы охраны государственной границы обнаружили в его багажнике 2 тыс пачек сигарет Winston Blue без акцизных марок, в салоне на заднем сиденье - еще 200 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками. Стоимость такого груза, включая все налоги, которые необходимо заплатить в Литве, составляет более 9,5 тысяч евро.