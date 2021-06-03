Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Полиция информирует, что 1 июня, в 17 ч., мужчина ушел из дома в Вильнюсе, на ул. Саусё 13-осёс, и до сих пор не вернулся. Никто не знает, где он находится. Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, лысый. На мужчине был светло-розовый свитер и синие джинсы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карта ремонта дорог в Литве: к морю лучше не ездить, а Каунас объезжать стороной (5)
В 2021 году больше всего ремонтных работ проведут на...
"Delfi Главное": массовая вакцинация в Литве - что после? Какие провокации готовит режим Лукашенко? (7)
В Литве объявлена массовая вакцинация. Третья волна...
Прогноз для Литвы: в Европе мы установим еще один печальный рекорд (38)
До 2050 года в Литве количество сельских жителей...
О лишении статуса беженца украинского блогера Шария сообщило и литовское издание (38)
Литва лишила политического убежища пророссийского...
Профессор рассказал, чем может закончиться пандемия коронавируса (27)
Третья волна коронавируса идет на спад, интересно, что...