Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Полиция информирует, что 1 июня, в 17 ч., мужчина ушел из дома в Вильнюсе, на ул. Саусё 13-осёс, и до сих пор не вернулся. Никто не знает, где он находится. Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, лысый. На мужчине был светло-розовый свитер и синие джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 112.