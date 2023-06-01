Полиция ищет очевидцев жуткого ДТП в Вильнюсском районе

По данным полиции, 27 мая, в 17.27 ч. на Минском шоссе, около дер. Куприёнишкес, столкнулись ехавшие в сторону Немежиса легковой автомобиль VW Golf и тягач Daf с полуприцепом Schmitz.

Погиб водитель VW Golf.

Полиция просит очевидцев ДТП и тех водителей, которые проезжали мимо и, возможно, у них были видеорегистраторы, поделиться имеющейся информацией. Обращаться к следователю Ивоне Соболевскене, моб. тел. 86 630 1829, эл. п. ivona.sobolevskiene@policija.lt или по номеру 112.

Delfi напоминает, что 27 мая, в 17.27 ч., в Вильнюсе, на Минском шоссе, водитель (1978 г.р.) VW Golf с первой полосы выехал на полосу ускорения и врезался в стоявший там тягач с полуприцепом, которым управлял водитель (1982 г.р.). Водитель легковушки погиб.

Начато расследование.

Тело из легковушки извлекли пожарные-спасатели.

Выяснилось, что перед самым несчастьем водитель остановился у дороги, чтобы выпустить женщину, которая пошла в магазин, и поехал дальше.

По предварительным данным, ДТП произошло на глазах у женщины, она пережила шок.