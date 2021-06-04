Пока юноша отдыхал у озера, его Range Rover съехал в воду

Инспекторы выяснили, что в озеро съехал автомобиль Range Rover. Автомобиль не был поврежден, из него не вытекло ни горючее, ни масло.
Водителю назначен штраф за нарушение требований охраны водоемов - он оставил автомобиль слишком близко к воде.
Полиция составила протокол о нарушении ПДД. Водитель (1998 г.р.) сказал полицейским, что, наверное, он забыл поставить машину на ручник или что-то сломалось. Молодой человек узнал, что автомобиль тонет, по звуку сигнализации.
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