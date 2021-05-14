Пограничники вытащили из Немана мешок с 15,4 кг янтаря

Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), заметив подозрительный объект, пограничники на служебном катере обнаружили связку, замотанную в полиэтилен, к ней была прикреплена толстая рыболовная леска, которая вела на другой берег реки, находящийся в Калининградской области.
На этом участке госграница проходит по середине реки.
"Нет сомнений в том, что эта контрабанда была опущена в Неман на российской стороне, и должна была достичь по воде литовского берега", – говорится в сообщении СОГГЛ.
Пограничники также проверили со служебными собаками литовский берег, однако ни людей, ни подозрительных вещей не было обнаружено.
О происшествии сообщили российским пограничникам.
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