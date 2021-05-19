Пограничники в Шальчининкском районе задержали 17 нелегальных мигрантов

18 мая вечером пограничники проверяли местность у деревни Науеи Кальвяй (Шальчининкский район). От этой деревни до границы с Беларусью - 2 км. Пограничники получили информацию о том, что около деревни заметили подозрительных людей.

В нежилой усадьбе пограничники обнаружили 17 мужчин. Ни у одного из них не было документов. У мигрантов были сумки и рюкзаки с личными вещами и одеждой. Трое мужчин сказали, что они из Ирака, 14 представились гражданами Ирана. По предварительным данным, возраст мигрантов 17-37 лет.

Мигрантов планируют опросить в присутствии переводчика.

Задержанных временно поместили в помещения заставы им. Г.Жагуниса. Задержанных проверят на COVID-19. После получения результата тестов будет решаться вопрос их проживания.

Пограничники с помощью служебных собак выяснили, в каком месте мигранты незаконно перешли границу. Начато расследование.