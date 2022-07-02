Подозреваемый в убийстве женщины скончался в КПЗ

Департамент полиции сообщает, что 1 июля, в 4.30 ч. в Каунасскую больницу из КПЗ доставили потерявшего сознание мужчину 1977 г.р. (подозревалось отравление). Мужчина в 12.20 ч. того же дня скончался в больнице.
30 июня, в 10.15 ч. мужчина был задержан в Казлу Руде по подозрению в убийстве. Задержанный был мертвецки пьян - 3,27 промилле.
Ведется расследование.
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