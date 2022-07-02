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Полицейские, которые расследовали убийство женщины в Казлу Руде сразу же задержали подозреваемого. Однако предстать перед судом этот человек не сможет. Подозреваемый скончался.
Подозреваемый в убийстве женщины скончался в КПЗ
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 1 июля, в 4.30 ч. в Каунасскую больницу из КПЗ доставили потерявшего сознание мужчину 1977 г.р. (подозревалось отравление). Мужчина в 12.20 ч. того же дня скончался в больнице.

30 июня, в 10.15 ч. мужчина был задержан в Казлу Руде по подозрению в убийстве. Задержанный был мертвецки пьян - 3,27 промилле.

Ведется расследование.

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