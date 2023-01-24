Под щебнем и кормом обнаружена контрабанда больше чем за 0,5 млн. евро

Контрабанда была обнаружена в железнодорожном составе 20 января. На этом поезде транзитом через Литву везли строительные материалы из Беларуси в Калининградскую область.

В одном из вагонов под гравием обнаружили 20 ящиков с сигаретами - 10 000 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями.

Второй нелегальный груз обнаружили в субботу, 21 января, в Клайпедском порту. В одном из вагонов под кормовыми гранулами пограничники обнаружили 180 ящиков с сигаретами, а во втором - еще 116. Всего в составе обнаружили 148 000 пачек сигарет Fest, NZ Gold и Minsk Capital MS с белорусскими бандеролями.

Всего за два для обнаружили 316 ящиков с 158 000 пачек сигарет. Их стоимость в Литве со всеми налогами - 613 000 евро.

Ведется расследование.