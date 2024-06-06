2024.06.06 10:16

Под лестницей в многоквартирном доме обнаружено тело в стадии разложения

 
ru.DELFI.lt
Algirdo gatvės 41A namo laiptinė
Algirdo gatvės 41A namo laiptinė

Вильнюсская полиция начала расследование и пытается выяснить личность покойного. 5 июня в подъезде многоквартирного дома под лестницей было обнаружено тело мужчины.

Тело было обнаружено 5 июня, в 19.20 ч. в доме на ул. Альгирдо.

В полицию позвонили врачи скорой, которых сначала вызвали на место происшествия. Позвонивший по номеру 112 человек думал, что требуется помощь скорой.

Врачи констатировали, что мужчина уже мертв, тело начало разлагаться.

Следов насилия на теле не обнаружено.

Ведется расследование.

5 июне, в 11.30 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Тайкос было обнаружено еще одно тело в состоянии разложения. Полиция сообщает, что скончался владелец квартиры, мужчина 1958 г.р. Обстоятельства его смерти выясняются.

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