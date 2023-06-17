Пьяные мужчины включали музыку, не подчинялись требованиям спасателей покинуть пляж, мало того, один из мужчин на глазах у всех, кто был на пляже разделся догола и прыгнул в море.

"Спасатели заметили пьяную компанию еще в четверг и попросили мужчин покинуть пляж. Те ответили: "Вы нам ничего не сделаете, когда захотим, тогда и уйдем". Мало того, один из мужчин разделся догола и поплыл за буйки. Он не реагировал на призывы вернуться назад. Пришлось вызывать спасателей на водных мотоциклах", – сказал Vakarų ekspresаsзаместитель директора Klaipėdos paplūdimiai и глава спасателей Александрас Сиакки.

В четверг мужчин с пляжа выдворили только с помощью полиции. Но этим все не закончилось. В пятницу мужчины снова появились на пляже – на призывы покинуть территорию не реагировали.

"Было видно, что они пьяны. Вернее, до сих пор не протрезвели. Мы вызвали полицию, их снова увезли в КПЗ", – сказал Сиакки.

Он призвал отдыхающих проявить сознательность и не пьянствовать на пляжах.

"Литовские законы запрещают употреблять алкоголь в общественных местах. Мы замечаем, что в начале лета число таких нарушителей растет, к середине лета их становится меньше. Надеемся, так будет и в этом году", – сказал Сиакки.