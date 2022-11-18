Остановлено движение поездов из Вильнюса в Клайпеду

В данный момент устраняют последствия аварии, меняют опору контактной сети. На месте аварии работает много рабочих, делают все возможное для восстановления движения поездов в кратчайшие сроки.

Надеются, что это удастся сделать к обеду в пятницу.

Сообщается, что на данный момент отозваны 17 рейсов на вышеуказанных маршрутах, пассажиров перевозят на автобусах.

Возможных опоздания автобусов.

Новейшую информацию о движении поездов можно найти на сайте компании LTG Link.

"Приносим клиентам извинения за возможные неудобства", - пишет компания.

Компания LTG Infra ведет расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.