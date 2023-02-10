Обвинения: за пожертвованные для Украины деньги купил себе BMW

Мужчину подозревают в том, что в октябре 2022 г. мужчина связался с волонтерами, помогающими Украине (он переписывался с ними по интернету), и пообещал за 18 000 евро купить и доставить в Украину 49 шин для грузовиков.
Подозревают, что обвиняемый, предоставив ложные данные, выписал счет и ордер на получение денег (он взял 18 000 евро) благотворительной организации, оказывающей помощь Украине, но шины не купил, в Украину их не доставил, деньги не вернул.
Подозревают, что эти деньги он использовал для своих нужд - купил автомобиль BMW 5 серии за 13 000 евро.
Большую часть этих присвоенных денег позже он вернул благотворительной организации.
Этого же мужчину обвиняют в том, что через месяц он нашел в интернете информацию о продаже автомобиля BMW RADA 5 GT, договорился осмотреть его, а потом сел в машину и уехал на ней. Обвиняемого подозревают в угоне автомобиля стоимостью 18 500 евро.
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