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В пятницу вечером вильнюсские бары были полны людей. Не все они помнили, что нельзя садиться за руль, если ты употреблял алкоголь, поэтому у полицейских было немало работы. Были и курьезы.
Ночной рейд в Вильнюсе: одна водитель получила сразу два одинаковых штрафа
© DELFI / Erikas Skardžius

До 24 ч. полиция обосновалась на перекрестке ул. Пилимо и Клайпедос. К месту рейда приехала компания на автомобиле CityBee. В организме молодого водителя было 0,93 промилле (через 15 минут - 0,97). Его ждет штраф и лишение прав, кроме того, он не сможет пользоваться услугами CityBee.

В 00.30 ч. полицейским попался нетрезвый мужчина на электросамокате (первый раз алкотестер показал 1,47, а второй - 1.63). Ему грозит штраф в размере 8--150 евро (без уголовной ответственности, поскольку он ехал на электросамокате).

Около 1 ч. ночи место рейда попытался объехать водитель Toyota Prius с клиентом. На глазах полицейских он пересек сплошную линию. Водитель получил штраф, клиенту пришлось ждать, пока полиция составит протокол.

Женщина на Volvo V40 была наказана за то, что везла в легковушке 7 человек. Компании, которую она везла, пришлось идти пешком. Однако далеко она не ушла. Через несколько минут тот же Volvo V70 набитый пассажирами (все те же 7 человек) снова оказался на месте рейда.

Выяснилось, что водитель подобрала своих друзей, как только уехала из поля зрения полиции. Женщина сказала, что не смогла выехать по-другому, поэтому, сделав круг, вернулась на то же место. Полицейские составили еще один протокол.

В последние минуты рейда полиция остановила двоих человек, которые ехали на одном электросамокате. Молодые французы были остановлены. В организме водителя было 0,79 промилле. Информация о штрафе их не огорчила, мужчины продолжили путь пешком.

Полиция проводит рейды по всей Литве ежедневно.

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