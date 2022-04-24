Ночной рейд в Вильнюсе: молодой водитель получил болезненный урок

В ночь на воскресенье около 23 ч. четыре экипажа полиции выстроились на ул. Друес. Вскоре к месту рейда приехал автомобиль Mini Cooper, в котором сидели четыре товарища.
Водитель сказал полицейским, что выпил несколько бокалов пива, но прошло уже несколько часов, поэтому он смело подул в алкотестер.
После первой попытки прибор показал 0,89 промилле, а через 15 минут - 0,93 промилле. Такой смелый поступок водитель Mini Cooper запомнит надолго. Его ждет штраф от 289 до 434 евро и лишение прав на 1-1,5 года.
Пока полиция заполняла протокол экипаж Mini Cooper искал водителя, который мог бы забрать автомобиль. Молодым людям удалось найти товарища, не отказавшего им в помощи.
Остальные водители, которых полиция проверяла во время рейда, были трезвыми, только в организме одного водителя Audi были допустимые 0,26 промилле, но, поскольку у водителя был стаж больше двух лет, неприятностей у него не было.
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