Нетрезвый водитель пытался выдать себя за полицейского

Полиция сообщает, что на дороге Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград Барзинскасу пришлось остановиться в деревне Юодперяй, поскольку прямо перед его машиной со второстепенной дороги выскочил автомобиль VW Touran. Кроме того, двигатель VW Touran заглох. После нескольких попыток водитель завел авто и поехал в сторону Шяуляй.

Барзинскас обратил внимание на лицо водителя и понял, что тот пьян.

Следователь поехал за VW Touran, в то же время он сообщил о возможном нарушителе по номеру 112. По пути он видел, как VW Touran несколько раз выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

В деревне Юодперяй VW Touran остановился посреди проезжей части. Барзинскас подошел к автомобилю и убедился в том, что его подозрения небезосновательны - водитель был пьян.

Полицейский забрал ключи из замка зажигания и велел подозреваемому ждать полицию. Услышав это, водитель пытался бежать, полицейский нагнал его и держал прижатым к земле до приезда коллег. Нетрезвый водитель угрожал Барзинскасу и его жене, говорил, что он работает в полиции, предлагал "договориться".

Приехал полицейский экипаж. Водителя проверили на трезвость. В его организме было 2,5 промилле. 48-летний житель деревни Юодперяй заявил, что он не пил, потом сказал, что автомобилем он не управлял, всячески пытался выкрутиться.

На самом деле мужчина не ориентировался даже во времени. Стражи порядка спросили у него, который сейчас час (было 20 ч.), он сказал, что 12 ч. дня. Он не знал и какой день недели - была суббота, но он был уверен, что это вторник.

Подозреваемому грозит уголовная ответственность. Выяснилось, что 4 года назад мужчина уже был лишен прав на два года за пьяное вождение.