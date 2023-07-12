Неравнодушные жители передали полиции пьяного водителя вместе с доказательствами нарушения ПДД

Водитель требовал, чтобы полиция доказала его вину. Задержанный говорил о своих правах. И отказывался верить, что были очевидцы ДТП.

Сообщение о том, что в Шяуляе во дворе дома на ул. A.Й.Греймо водитель Opel Astra, маневрируя задел контейнер и чужой автомобиль, поступило 15 июня вечером.

Стоявший на балконе мужчина видел, как водитель дал задний ход и врезался в автомобиль, затем в контейнер, сломав его, и зацепил стену гаража.

Потом автомобиль остановился, из него вышли двое мужчин, забрали из него жестянки с напитками и ушли в сторону ул. Тильжес, оставив машин.

Была вызвана полиция. Полицейские по описанию очевидцев нашла двоих мужчин с жестянками пива в руках недалеко от места происшествия.

25-летний мужчина, которого видели за рулем, категорически отрицал факт вождения. Этот молодой человек уже имел дело с полицией - был задержан за грабеж, нарушение общественного порядка и административные нарушения, например, вождение без прав.