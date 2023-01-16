Начато досудебное расследование по факту взрыва газопровода в Литве

"Начато досудебное расследование преступного деяния в соответствии с 1 частью 278 статьи Уголовного кодекса Литовской Республики. Тот, кто ненадлежащим образом выполнил техническое обслуживание или ремонт /.../ газопровода, нефтепровода, линий электропередач или связи, если в результате этого был причинен крупный имущественный ущерб, наказывается арестом или лишением свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

ELTA напоминает, что в пятницу вечером на газопроводе "Amber Grid" недалеко от Пасвалиса произошла авария. Сообщается, что взрыв произошел вдали от жилых домов. Пожар был потушен оперативно прибывшими на место пожарными.