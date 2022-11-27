По данным Вильнюсской полиции, около 14 ч. на ул. Тукстантмячё столкнулись внедорожник Landrover и автомобиль Toyota.

Выяснилось, что водитель Landrover пьян (1,58 промилле).

Через полчаса рядом произошло еще одно ДТП: столкнулись автомобили Lexus, Audi и VW. В организме виновника ДТП водителя Lexus было 2,29 промилле (через 15 минут - 2,12 промилле).

По предварительным данным, в больницу увезли 5 пострадавших.

Виновникам ДТП грозит уголовная ответственность, из автомобили могут быть конфискованы.

27 ноября рано утром на ул. Тукстантмячё в ограждения врезался тягач, столкнулись несколько легковых автомобилей. По этой причине примерно до 15 ч. был закрыт виадук на проспекте Саванорю.

Из-за ДТП движение на ул. Тукстантмячё было осложнено весь день.