Расследование проведет инспектор, назначенный Государственной инспекцией по труду, в нем примут участие представители администрации компании и работников. Причины несчастья пока указать не могут.

"Мы глубоко потрясены несчастьем и выражаем искренние соболезнования коллегам и близким погибшего. Мы поддерживаем с ними связь и готовы предоставить близким всю необходимую помощь. Мы сотрудничаем со службами, которые проводят расследование и сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", – сказала ВРИО гендиректора Regvita Lifosa Регвита Ивановене.