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На Панеряйском мемориале, установленном в память о жертвах Холокоста, вандалы нарисовали знак вторжения российских войск в Украину - букву Z.
На Панеряйском мемориале вандалы нарисовали знак вторжения российских войск в Украину
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Об этом информировала пресс-секретарь полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Сообщение о том, что вандалы изрисовали памятник на ул. Аграсту поступило 31 марта в 18 ч.

Ведется расследование.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала акт вандализма в Панеряй явной провокацией.

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"Это явная провокация, цель которой - внести раскол в литовское общество. Провокаторы намалевали символ ненависти в одном из самых трагических мест истории Литвы, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей", – сказала премьер.

По словам премьера, буквы убрали, полиция найдет преступников, а "эти провокации не оставят следа ни на камне, ни в понимании литовским обществом преступлений против человечности режимов как нынешних, так и прошлых".

Панеряй - крупнейшее место уничтожения мирных жителей в Литве. В 1941–1944 гг. в Панеряй были убиты 50 000–70 000 человек, в основном евреев Вильнюса и Вильнюсского района.

Буква Z – появилась с началом вторжения России в Украину. Российские чиновники объяснили что буква Z обозначает слова "За победу" и "Задача будет выполнена", а буква V – "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

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