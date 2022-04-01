На Панеряйском мемориале вандалы нарисовали знак вторжения российских войск в Украину

Об этом информировала пресс-секретарь полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
Сообщение о том, что вандалы изрисовали памятник на ул. Аграсту поступило 31 марта в 18 ч.
Ведется расследование.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала акт вандализма в Панеряй явной провокацией.
"Это явная провокация, цель которой - внести раскол в литовское общество. Провокаторы намалевали символ ненависти в одном из самых трагических мест истории Литвы, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей", – сказала премьер.
По словам премьера, буквы убрали, полиция найдет преступников, а "эти провокации не оставят следа ни на камне, ни в понимании литовским обществом преступлений против человечности режимов как нынешних, так и прошлых".
Панеряй - крупнейшее место уничтожения мирных жителей в Литве. В 1941–1944 гг. в Панеряй были убиты 50 000–70 000 человек, в основном евреев Вильнюса и Вильнюсского района.
Буква Z – появилась с началом вторжения России в Украину. Российские чиновники объяснили что буква Z обозначает слова "За победу" и "Задача будет выполнена", а буква V – "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".
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