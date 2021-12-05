На окраине Шяуляй автомобиль столкнулся с поездом

ДТП произошло за несколько минут до 21 ч. Автомобиль выехал на переезд на красный свет. К счастью, поезд зацепил только переднюю часть Toyota – водитель не пострадала, она находилась в шоковом состоянии.

Полицейским женщина сказала, что выехала на переезд, поскольку решила, что светофор неисправен.