На окраине Шяуляй автомобиль столкнулся с поездом

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В субботу вечером в деревне Андриява, на окраине Шяуляй, на железнодорожном переезде легковой автомобиль Toyota Yaris столкнулся с поездом.
ДТП произошло за несколько минут до 21 ч. Автомобиль выехал на переезд на красный свет. К счастью, поезд зацепил только переднюю часть Toyota – водитель не пострадала, она находилась в шоковом состоянии.
Полицейским женщина сказала, что выехала на переезд, поскольку решила, что светофор неисправен.
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