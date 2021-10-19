На Неменчинском шоссе автомобиль насмерть сбил человека

По данным полиции, о ДТП сообщили в 10.15 ч. Сообщалось, что автомобиль Audi сбил человека.
Приехавшие на место происшествия врачи пострадавшему ничем помочь не могли, он скончался на месте.
Несчастье произошло на регулируемом светофором перекрестке. По предварительным данным, молодой человек бежал через дорогу на красный свет.
Точную причину ДТП устанавливает полиция.
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