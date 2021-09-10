"Полицейские вывели двух человек, у одного из них были пиротехнические изделия. Какие – будет уточняться(...). Пиротехника, на наш взгляд, не нужна в такой день, на таком мероприятии", – сказал журналистам начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

По словам С. Гагаса, у него нет данных о том, что на мероприятии были попытки взорвать пиротехнику.

И все же на Кафедральной площади сразу после 13 часов было видно, что несколько человек использовали дымовые фаеры.

Глава столичной полиции говорит, что больше никаких инцидентов на мероприятии не зафиксировано, только некоторых участников митинга попросили не выходить на проезжую часть.

По словам С. Гагаса, полиция выборочно проверяет приходящих на митинг.

Он также сказал, что полиция дежурит возле некоторых въездов в Вильнюс, однако она не развернула ни один автомобиль.

Вильнюсское городское самоуправление выдало разрешение на проведение митинга на Кафедральной площади с 10.30 до 16 часов. Организаторы мероприятия призывают участников соблюдать законы и протестовать мирно.

На подступах к Кафедральной площади, у правительства, сейма и в других местах на проспекте Гедиминаса в пятницу дежурит более десяти полицейских экипажей.