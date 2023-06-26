26 июня 2023 г. 14:46

На магистрали Вильнюс-Каунас микроавтобус заехал под тягач, погибли два человека

 
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ФОТО: Facebook

26 июня на дороге Вильнюс-Каунас микроавтобус заехал по тягач, погибли два человека.

Пожарные-спасатели сообщили, что звонок о ДТП поступил в 13.51 ч. Сообщалось о ДТП около Жежмаряя. Микроавтобус врезался в тягач и оказался под ним.

Сообщается, что погибли два человека, находившихся в микроавтобусе, их тела доставали пожарные-спасатели.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с тормозившим тягачом DAF.

На месте происшествия погибли двое молодых людей - водитель (2001 г.р.) и девушка (2004 г.р.).

Водитель тягача был трезвым.

Движение на магистрали A1 временно было закрыто.

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