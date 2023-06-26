На магистрали Вильнюс-Каунас микроавтобус заехал под тягач, погибли два человека

Пожарные-спасатели сообщили, что звонок о ДТП поступил в 13.51 ч. Сообщалось о ДТП около Жежмаряя. Микроавтобус врезался в тягач и оказался под ним.
Сообщается, что погибли два человека, находившихся в микроавтобусе, их тела доставали пожарные-спасатели.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с тормозившим тягачом DAF.
На месте происшествия погибли двое молодых людей - водитель (2001 г.р.) и девушка (2004 г.р.).
Водитель тягача был трезвым.
Движение на магистрали A1 временно было закрыто.
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