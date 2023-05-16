На магистрали под Каунасом горело придорожное кафе, пострадал человек

Дежурный пожарный-спасатель Каунасской службы сказал Kas vyksta Kaune, что в 13.30 ч. сообщили о пожаре в кафе Pas Lado.
Пожарные-спасатели приехали на место происшествия в 13.37 ч.
Об эвакуируемых и пострадавших людях информации пока нет. По словам дежурного, на место происшествия выехали 4-5 автоцистерн.
В 16 ч. представители пожарных-спасателей сообщили, что спасатели все еще работают на месте происшествия – разбирают крышу, тушат тлеющие вещи.
Сообщается, что о локализации огня информировали в 14.31 ч. По предварительным данным, во время пожара пострадал человек, его увезли в больницу.
По данным пожарных-спасателей, на месте происшествия выяснилось, что открытым огнем горел дровяной сарай, огонь с которого перебросился на крышу кафе.
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