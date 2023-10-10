На магистрали А1 горел тягач с удобрениями

 
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ФОТО: DELFI / Ainis Gurevičius

В понедельник вечером на магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда загорелся тягач. Его водитель отравился дымом.

9 октября, в 21.25 ч. пожарным-спасателям сообщили, что в Расейнском районе, около деревни Скиряляй, на 147 км дороги A1, горит колесо тягача.

К приезду пожарных-спасателей загорелся и полуприцеп тягача Renault Magnum, а также находившийся в нем груз. Пожарные-спасатели потушили огонь.

Сгорели два колеса, обгорел тент и 7 емкостей с удобрениями по 500 кг. Около 1000 кг удобрений высыпались на дорогу.

Водитель тягача сильно кашлял. Были подозрения, что он надышался дыма, поэтому вызвали скорую. Врачи увезли пострадавшего в больницу.

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