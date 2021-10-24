На берегу Балтийского моря обнаружено тело мужчины

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Тело мужчины было найдено в субботу в муниципалитете Неринги, на берегу Балтийского моря, сообщает Департамент полиции.
Тело неизвестного мужчины в возрасте 40-50 лет находилось в стадии разложения, его нашли около 12 часов 20 минут на дюне Вецекруга.
Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.
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